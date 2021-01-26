البليدة.. جريمة شنعاء راح ضحيتها شخص وآخر يتواجد “كومة”

إهتزت ولاية البليدة اليوم الثلاثاء،على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، فيما أصيب شخص آخر بجروح خطيرة.

وكان وراء هذه الجريمة 3أشخاص،من بينهم القاتل الذي سلم نفسه لمصالح الشرطة بحي بن عاشور،فيما يتواجد الآخران في حالة فرار.

ووقعت الجريمة في سوق الخضر بحي بن عاشور، أين توجه المشتبه فيهم إلى الضحية وقام أحدهم بتوجيه طعنة كانت قاتلة لم ينجو منها الضحية.

بينما الضحية المتواجد بمصلحة الإنعاش بالمستشفى، تلقى طعنات من قبل نفس الأشخاص بسوق “تيريفيريك” بالبليدة.

هذا وقامت مصالح الشرطة بفتح تحقيق لفك لغز الجريمة، فيما نقلت مصالح الحماية المدنية جثة الضحية للمستشفى .