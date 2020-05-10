البليدة: جمعية بلادي تُكرّم جمعيات وقناة النهار على مجهودات خلال جائحة كورونا

كرّمت جمعية بلادي لترقية المواطنة والنشاطات الجوارية بالبليدة، عدد من الجمعيات والناشطين المساهمين في محاربة فيروس كورونا منذ انتشار الوباء بالولاية.

وعلى دورهم في تقديم الإعانات للعائلات المتضررة جراء الحجر الصحي المفروض على الولاية وتقديم مواد التعقيم وألبسة طبية إلى عمال قطاع الصحة المرابطين في المستشفيات.

كما كرمت جمعية بلادي قناة “النهار” على المجهودات التي قدمتها في توصيل المعلومة خلال جائحة كورونا.

حيث أكد مروان يعقوب، رئيس الجمعية للنهار، أن التكريم جاء احتراما وتقديرا على مساهمة القناة في تنوير الرأي العام ونقل المعلومة بكل احترافية.

وأضاف رئيس الجمعية، أن “النهار” تقدم مادة اعلامية للمواطنين بشكل يومي منذ بداية جائحة كورونا لحظة بلحظة.