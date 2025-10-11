إعــــلانات
البليدة.. حجز أزيد من قنطار كيف مخبأة تحت هيكل سيارة

بقلم عايدة.ع
  • 8
  • 0

 قامت الفرقة الجهوية المتنقلة للجمارك بالبليدة، من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بـ 108 كلغ و توقيف ثلاثة أشخاص وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك، أنه في إطار التنسيق الميداني المشترك بين مصالح وزارة الدفاع الوطني ن ع1. و المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لأمن الجيش ن ع 1، قامت الفرقة الجهوية المتنقلة للجمارك بالبليدة. من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت ب 108 كلغ كانت مخبأة بإحكام تحت هيكل السيارة. وتم توقيف ثلاثة أشخاص وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة مع حجز سيارة نفعية و دراجة نارية”.

هذه العملية تندرج في إطار العمل التنسيقي المحكم بين مختلف المصالح الأمنية لمحاربة جرائم تهريب المخدرات و المؤثرات العقلية و ترويجها.

