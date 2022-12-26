البليدة: حجز أزيد من 46,7 كغ كيف معالج و500 غ كوكايين

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالبليدة. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالبليدة. في عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. من حجز 46,7 كغ كيف معالج، 500 غ كوكايين ومبلغ مالي بالعملة الوطنية من عائدات الترويج. مع حجز ثلاث (3) مركبات.

وحسب بيان ذات الهيئة، اليوم الإثنين، فقد تم توقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

وتكرس العملية جاهزية أعوان الجمارك الجزائرية المجندين على الدوام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله. لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن ومساهمة منها في إقرار النظام والأمن العامين.