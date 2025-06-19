البليدة: حجز أكثر من 16 ألف قرص مهلوس وكمية من المخدرات ومبالغ مالية

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى وأمن دائرة واد العلايق بالبليدة في عمليات تصدي لعصابات الترويج وفي عمليتين متفرقتين من حجز 16354 قرص مهلوس

في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها لا سيما ما تعلق منها بالمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية بالبليدة. وفي عمليتين أمنيتين مختلفتين تمكنت مصالح الشرطة من حجز كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية.

في القضية الأولى و بناء على معلومات وردت لمصلحة الشرطة القضائية، مفادها وجود شبكة مختصة في ترويج المخدرات. تم وضع خطة محكمة و توقيف شاب أربعيني بصدد ترويج كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة و هو على متن مركبة. بعد إكتشاف كمية منها مخفية تحت مقعد مرافق سائق المركبة.

ليتم تحويل المشتبه فيه إلى المصلحة من أجل إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أين أفضت التحريات إلى إكتشاف كمية أخرى من المؤثرات العقلية مخبأة بإحدى العمارات مع إسترجاع مبلغ مالي قدره 160 مليون سنتيم. مخبأة معه بالإضافة كذلك إلى 03 صفائح من المخدرات (كيف معالج) قدر وزنها بـ 340 غرام ، و الكمية المحجوزة قدرت بـ 13500 كبسولة كانت بصدد البيع.

أما في القضية الثانية فقد تم الإطاحة بمجوعة أشرار يقومون بترويج الأقراص المهلوسة في أحد الأماكن المعزولة. بعد ورود معلومات مؤكدة عن مزاولة نشاطهم المشبوه بعيدا عن أنظار مصالح الأمن. ليتخذ عناصر الشرطة بفرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة واد العلايق الإجراءات اللازمة. و إلقاء القبض عليهم متلبسين مع حجز 2954 قرص مهلوس وإسترجاع مبلغ مالي من عائدات البيع. بالإضافة إلى حجز دراجة نارية كانت تستعمل في نقل و بيع المؤثرات العقلية.

و إستكمالا لإجراءات التحقيق تم إنجاز ملفات قضائية تدين المشتبه فيهم مع تقديمهم امام النيابة المختصة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور