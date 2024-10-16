البليدة: حجز أكثر من 2 قنطار من الكيف المعالج

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بوادي العلايق أمن ولاية البليدة، بداية هذا الأسبوع. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب وترويج المخدرات.

وتتكون الشبكة الإجرامية من سبعة 7 أشخاص. أين تم ضبط 02 قنطار و39 كلغ من الكيف المعالج.

وجاءت العملية التي تم تنفيذها تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، على إثر تحريات وأبحاث عملياتية مكثفة باشرها محققو ذات الفرقة. حول تحركات مشبوهة على مستوى إقليم ولاية البليدة. أفضت إلى مداهمة وتفتيش أحد البساتين بوادي العلايق. أين تم ضبط كمية ضخمة من الكيف المعالج على شكل صفائح قدر عددها بـ 2109 صفيحة. كانت على وشك إخفائها بالصندوق الخلفي لمركبة نفعية استعدادا لنقلها، مع توقيف (02) مشتبه فيهما في عين المكان.

التحريات مكنت أيضا من تحديد هوية 5 عناصر آخرين من هذه الشبكة وتوقيفهم مع حجز مركبة أخرى. ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد. عن جناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، حيازة المخدرات والنقل قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.