البليدة: حجز “زطلة” و680 قرص مهلوس

تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة الأمن الحضري بحي بأولاد يعيش في البليدة من حجز 1,5كلغ من الكيف المعالج و680قرص مهلوس.

وعثر على المخدرات والأقراص المهلوسة داخل منزل أحد مرويجها، كما إتخذ منزله مكانا لإخفاء المخدرات وبيعها بالأحياء الجاورة.

وذكرت مصالح الأمن، أن العملية جاءت على إثر معلومات وصلت إلى ذات المصالح تفيد بقيام هذا الأخير بترويج للمخدرا.ت. وبعد مراقبته والتأكد من صحة المعلومة تم تفتيش منزله بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة.

حيث تم العثور على كيلوغرام ونصف من الكيف المعالج، و680 قرص مهلوس. كما تم توقيف المتهم واقتياده إلى مقر الأمن قبل أن يتم تقديمه إلى العدالة.

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أوقفت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية البيض ثلاثة أشخاص على مستوى دائرة الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض. وحجزت كمية من المخدرات “كيف معالج” قدرت بـ 03 كلغ و 960 غرام.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية المعالجة من قبل فرقة مكافحة المخدرات التابعة

للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض تعود لمعلومات مؤكدة تفيد بوجود شبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات.

كما قامت ذات المصالح، بدوريات على مستوى دائرة الأبيض سيدي الشيخ، كللت بتوقيف الفاعل الرئيسي البالغ من العمر 39 سنة، وبحوزته كمية المخدرات.

وأضاف ذات البيان، أنه تم تكثيف البحث لتوقيف شخصين أخرين تتراوح أعمارهما بين 31 و 29 سنة.

وبعد استكمال الإجراءات تم تقديم المتورطين الثلاثة بتهمة نقل وحيازة المخدرات لغرض المتاجرة أمام نيابة الأبيض سيدي الشيخ أين تم إيداعهم الحبس .

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