البليدة.. حجز قرابة 48 كلغ من الكيف وتوقيف 4 مروجين بالعفرون

أطاحت مصالح أمن دائرة العفرون في البليدة بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

الشبكة متكونة من أربعة أشخاص مشتبه فيهم، وحجز47كيلوغرام و900 غرام من الكيف المعالج.

عملية التوقيف، تمت إثر استغلال معلومات وتحريات معمقة من قبل عناصر الشرطة القضائية لأمن العفرون حول وجود شبكة إجرامية مختصة في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، تنشط بالمدينة وتستعمل في تنقلاتها مركبة ذات ترقيم أجنبي.

حيث قامت ذات العناصر بوضع خطة محكمة لمراقبة ورصد أفراد الشبكة، مكنتهم من توقيف المركبة وعلى متنها شخص مشتبه فيه.

بعد إخضاع المركبة لعملية التفتيش تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات قدرت بـ 47 كيلوغرامو900 غرام من مادة الكيف مموهة بإحكام داخل أكياس بلاستيكية، مع حجز 6500.00 دج كان بحوزته.

مواصلة لمجريات القضية تم توقيف باقي أفراد الشبكة والمقدر عددهم بـ 03 أشخاص مشتبه فيهم وحجزمركبتين سياحيتين.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم أفراد الشبكة أمام وكيل الجمهورية بمحكمة العفرون.