البليدة: حجز كمية معتبرة من الزيتون الأخضر غير صالحة للإستهلاك

قام أفراد السرية الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة بحجز كمية من مادة الزيتون الأخضر بدون نواة. غير صالحة للإستهلاك البشري قدر وزنها بـ 3600 كلغ.

العملية تمت أثناء قيام أفراد السرية الإقليمية بخدمة خاصة بشرطة الطريق على مستوى الطريق الولائي رقم 09. لفت إنتباههم شاحنة و بعد توقيفها و مراقبة الوثائق تم معاينة سلعة تتمثل في 36 برميل معبأة بمادة الزيتون الأخضر بدون نواة. سعة كل برميل 100 كلغ ، لا يحوز على فاتورة للسلعة. ليتم إقتياد سائق الشاحنة لمقر السرية من أجل مواصلة التحقيق.

بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية ، تم تحرير محضر بعدم صلاحية السلعة للإستهلاك البشري مع إتلافها على مستوى مركز الردم التقني بقرقور. رفع جنحة عدم إعلام المستهلك وغياب وسم المنتوج. جنحة إلزامية النظافة و النظافة الصحية للمواد الغذائية ، جنحة عدم الفوترة.