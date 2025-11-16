البليدة: حجز مؤثرات عقلية وضبط مبالغ مالية مزوّرة

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الأربعاء من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من شخصين تتراوح أعمارهما بين 30 و33 سنة مختصة في تزوير الأوراق النقدية الوطنية وطرحها للتداول. مع حجز كمية من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع وكذا كمية من المخدرات.

حيثيات القضية جاءت بعد ورود معلومات تُفيد بقيام أحد المشتبه فيهما بترويج المؤثرات العقلية والمخدرات. مستغلا مسكنه كوكر لإخفاء تلك السموم.

بالتنسيق مع نيابة محكمة الأربعاء، تم استصدار إذن بتفتيش مسكن السالف الذكر، حيث تم ضبط و حجز بها أوراق مزورة من فئة 1000 دينار جزائري تصل قيمتها إلى 134.000 دج و مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 117.500 دج من عائدات المتاجرة ، كما تم ضبط 916 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، 43.9 غرام من القنب الهندي 08 شفرات حادة تستعمل في تقطيع المخدرات.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق القضائي على مستوى الضبطية القضائية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء عن قضية تكوين شبكة أشرار مختصة في تزوير العملة الوطنية.

