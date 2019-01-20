البليدة.. حجز 228 دجاجة و65 ذبيحة بطريقة غير شرعية في الأربعاء

حجز أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالأربعاء شرق البليدة كمية من اللحوم الحمراء المذبوحة بطريقة غير شرعية.

وقام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالأربعاء بحجز 228 دجاجة و65 ذبيحة من الخراف مرفوقة بأحشائها.

كانت محملة على متن ثلاثة شاحنات تم توقيفها على مستوى نقطة مراقبة .

وتبين بعد مراقبة و معاينة هذه اللحوم من طرف الطبيب البيطري عدم امتلاك الشهادة الصحية البيطرية ليتم إتلافها لاحقا.

المتورطون في هذه القضية البالغ عددهم ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و 38 سنة.

وجهت لهم عدة جنح تتعلق بعدم امتلاك شهادة اعتماد لمبرد شاحنة جنحة ذبح حيوانات مخصصة للتكاثر.

جنحة عدم امتلاك شهادة الصحية للمنتوجات الحيوانية أو ذات مصدر حيواني غير مطابقة للمنتوج.