البليدة: حريق مهول يلتهم 6 محلات تجارية بسوق “طاعني” بالأربعاء

شب منتصف نهار اليوم الأحد حريق مهول داخل سوق طاعني الكائن وسط مدينة الأربعاء شرق البليدة، مما أدى إلى إحتراق كلي لـ 6 محلات تجارية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن ألسنة النيران أتت على 3 محلات للجزارة ومحلين للأكل الخفيف ومقهى. وحسب شهود عيان “للنهار”، فإن الشرارة الكهربائية انطلقت من المكيف الهوائي. مما أدى إلى انتشار النيران إلى باقي المحلات بسرعة. حيث تدخلت عناصر الحماية المدنية بالاربعاء وبالتعاون مع المواطنين تم إخماد الحريق دون تسجيل أي خسائر بشرية. لتقوم مصالح الأمن بفتح تحقيق لتحديد سبب الحقيقي لاندلاع النيران