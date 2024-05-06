البليدة.. حريق يلتهم مصنعا في بني تامو

شب مساء اليوم الاثنين، حريق بمصنع لانتاج العسيلة بمنطقة طريق الخروب ببلدية بني تامو ولاية البليدة.

وأفاد بيان لمديرية الحماية المدنية، أن مصالحها تدخلوا على الساعة18سا42د، من أجل حريق شب في مصنع للعسيلة بالمكان المسمى طريق الخروب المدخل الشمالي الزاوية، ببلدية بني تامو دائرة واديالعلايق.

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل 6 شاحنات اطفاء، 1 سيارة اسعاف. يضيق المصدر نفسه.

هذا وتبقى عملية إخماد الحريق متواصلة لحد الساعة.