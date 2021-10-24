البليدة: حصيلة تدخلات الحماية المدنية جراء الأمطار الأخيرة

سجلت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة، عدة تدخلات على إثر الأمطار الأخيرة منذ ظهيرة أمس وإلى غاية صبيحة اليوم الأحد.

وذكرت ذات المصالح في بيان لها أن الأمطار تسببت في غلق عدة طرق ولائية ووطنية بسبب إرتفاع منسوب المياه بكل من:

– الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين شفة والمدية بالقرب من النفق الأول.

– الطريق الوطني رقم 118 الرابط مفتاح وخميس الخشنة.

– الطريق الولائي رقم 46 الرابط الرابط بين مفتاح والجبابرة.

– الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين بني مراد والطريق السيار.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إمتصاص المياه من 20 موقع سكني بالولاية، منها، 12 مسكن بالحي الهش بمفتاح. و3 عمارات بحي بوسدرات، ومتوسطة بحي 200 مسكن.

بالإضافة إلى منزلين بحي صحراوي و سي زروق بالأربعاء، وإمتصاص المياه من من داخل مركز بريد الجزائر بحي الدرويش ببوعرفة.

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