البليدة: حملات أمنية واسعة تطيح بمروجي المخدرات والمؤثرات العقلية

تواصل مختلف الفرق العملياتية التابعة لمصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة تنفيذ حملات أمنية مكثفة إستهدفت أوكار ترويج السموم بمختلف أنواعها خاصة منها الحبوب المهلوسة والمخدرات الصلبة والتي باتت تشكل خطرا متزايدا على فئة الشباب والمراهقين.

وقد أسفرت إحدى أبرز هذه العمليات التي نفذتها مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة موزاية عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و30 سنة كانا بصدد نقل كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة عبر دراجة نارية مستغلين أحد المسالك الترابية النائية لتفادي الوقوع في قبضة الأمن غير أن فطنة عناصر الشرطة مكنتهم من توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس وضبط كيس بلاستيكي مخبأ بإحكام يحتوي على 744 كبسولة مهلوسة وتم تحويل المعنيين على الفور إلى المصلحة المختصة لاستكمال التحقيقات قبل تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة

وفي قضية موازية تمكنت عناصر الأمن الحضري الثامن بالبليدة من الإطاحة بمروج خطير للمخدرات الصلبة بعد ورود معلومات دقيقة حول تنقله وسط الأحياء السكنية حاملا كميات من الأقراص المهلوسة لترويجها وسط الشباب وبعد مداهمة منزله تم ضبط 513 قرص مهلوس قارورتي غاز مسيل للدموع وأربع أسلحة بيضاء حيث أنجز ملف قضائي ضد المعني وأحيل على العدالة.

كما أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة في عمليتين منفصلتين بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة وحجزت بحوزتهم كميات معتبرة من المؤثرات العقلية 6.56 غرام من الكوكايين كمية من الكيف المعالج 06 شفرات سكين لتقطيع المخدرات حقنة طبية مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات الترويج وسكينين من الحجم الكبير وتم تحويل الموقوفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إحالتهم على النيابة المختصة.

وتؤكد هذه العمليات الأمنية مرة أخرى جاهزية واستعداد مصالح أمن ولاية البليدة للتصدي لكافة أشكال الجريمة حفاظا على سلامة وأمن المواطنين خصوصا فئة الشباب المستهدفة من قبل شبكات الإجرام المنظمة