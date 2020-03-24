البليدة.. حواجز أمنية على مستوى كل المداخل تطبيقا للحجر الصحي الشامل

دخل قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص تطبيق الحجر الصحي الكامل على ولاية البليدة، حيز التنفيذ صبيحة اليوم الثلاثاء.

حيث قامت فرق الدرك الوطني، منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم، بتنصيب حواجز أمنية على مستوى مداخل ومخارج ولاية البليدة، تطبيقا لقرار مجلس الأمن الأعلى.

ونصبت فرق الدرك الوطني حواجز أمنية على مستوى الطريق الوطني رقم 1 المؤدي لولاية البليدة، كما قامت أيضا بتنصيب نقاط تفتيش متفرقة على مستوى كل المداخل المؤدية للولاية.

ومنعت فرق الدرك الوطني مرور كل المركبات والسيارات بإستثناء تلك التي يحوز أصحابها على رخصة ممنوحة من طرف مصالح الدرك الوطني.

الإجراء جاء بعدما تقرر أمس الإثنين رسميا عن تطبيق الحجر الصحي العام على الولاية لمدة 10 أيام مع إمكانية تمديده مع حظر التجوال، كقرار وقائي احترازي بعد تفشي فيروس كورونا في الولاية.

كما قرر رئيس الجمهورية أيضا، خلال ترأسه إجتماعا المجلس الأعلى للأمن، تمديد القرار في إقليم العاصمة وكل الولايات التي شهدت حالات إصابات بفيروس كورونا.