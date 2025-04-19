البليدة.. خلاف حول كلب ينتهي بجريمة  قتل بشعة

إهتز حي بن عاشور ليلة أمس على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها رجل في العقد الثالث من عمره بعدما تعرض لطعنات قاتلة أمام منزله على يد جاره الخمسيني وابنه القاصر.

تفاصيل الواقعة تعود إلى حوالي الساعة التاسعة مساءا حين كان الضحية عائدا إلى منزله بعد أداء صلاة العشاء قبل أن يتفاجأ بجاره الخمسيني وإبنه القاصر البالغ من العمر 16 سنة يترصدانه بالقرب من مدخل المنزل ليهاجماه دون سابق إنذار بواسطة آلة حادة موجهين له طعنات قاتلة أسقطته أرضا وسط صراخ الجيران ومحاولات الاستغاثة.

وبحسب أقارب الضحية فإن شقيق المقتول الذي هرع إلى المكان بعد سماع الصراخ حاول التدخل لإنقاذ أخيه لكنه تعرض بدوره لاعتداء مماثل حيث تلقى ضربات على مستوى الكليتين مما استدعى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وتشير المعطيات الأولية أن سبب هذا الاعتداء الدموي يعود إلى خلاف سابق بين الضحية والجاني حيث عبر الأول عن انزعاجه المتكرر من نباح كلب يربيه الجاني خاصة في ساعات الليل مطالبا إياه بإيجاد حل غير أن الجاني حسب روايات مقربين شعر بالإهانة واعتبر الموقف نوعا من “الحقرة” ليحتفظ في قلبه بحقد دفين منذ أيام شهر رمضان وينفجر في شكل جريمة شنيعة بعد أسابيع من الصمت.

السلطات الأمنية تدخلت فورا وتم توقيف الجاني وابنه بينما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي التفاصيل وظروف ارتكاب الجريمة في انتظار عرضهما على الجهات القضائية المختصة.