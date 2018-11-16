البليدة: سائقو سيارات الأجرة يطالبون بمحطة برية جديدة
احتج العديد من أصحاب سيارات الأجرة بالقرب من مقر مديرية الامن لولية البليدة للمطالبة بحل جملة من المشاكل يعانون منها يوميا أثناء تأدية مهامهم.
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احتج العديد من أصحاب سيارات الأجرة بالقرب من مقر مديرية الامن لولية البليدة للمطالبة بحل جملة من المشاكل يعانون منها يوميا أثناء تأدية مهامهم.
https://www.youtube.com/watch?v=1F4-kkR_VRU
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