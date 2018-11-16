عاجل

البليدة: سائقو سيارات الأجرة يطالبون بمحطة برية جديدة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
البليدة: سائقو سيارات الأجرة يطالبون بمحطة برية جديدة
بقلم وافي مهاجري

احتج العديد من أصحاب سيارات الأجرة بالقرب من مقر مديرية الامن لولية البليدة للمطالبة بحل جملة من المشاكل يعانون منها يوميا أثناء تأدية مهامهم.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com