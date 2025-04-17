البليدة.. سقوط شخصين داخل بالوعة صرف صحي بموزاية

تعرض شخصان، مساء اليوم الخميس، لحادث سقوط داخل بالوعة مخصصة للصرف الصحي. بالمزرعة رقم 07، الشهيد بيران الطاهر، ببلدية ودائرة موزاية ولاية البليدة.

الحادث وقع في حدود الساعة 16:26، وأسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق وفقدان للوعي. تم تقديم الإسعافات الأولية له في عين المكان قبل نقله إلى المستشفى المحلي.

هذا، ولا تزال عملية البحث عن الشخص الثاني متواصلة وسط حالة من القلق.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية فور تلقيها النداء وسخرت كافة الوسائل الضرورية لعملية الإنقاذ. من بينها فرق مختصة في الأماكن الوعرة وغطاسون.