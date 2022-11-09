البليدة: سقوط طالبة جامعية من الطابق الثالث بإقامة “العفرون 3”

سقطت ليلة أمس طالبة جامعية من الطابق الثالث، بالإقامة الجامعية “العفرون 3” بولاية البليدة.

وكشف الديوان الوطني للخدمات الجامعية، عن سقوط طالبة “غ.ف” من الطابق الثالث. حيث وقعت الحادثة على الساعة 23.50 أمس الثلاثاء، على مستوى الإقامة الجامعيىة البليدة العفرون 3.

وأضاف الديوان، أنه وفور وقوع الحادثة تم نقل الطالبة على جناح السرعة إلى مستشفى العفرون. أين تلقت الإسعافات الأولية وبعدها تقرر تحويلها إلى مستشفى فرانس فانون بالبليدة لإجراء الفحوصات المعمقة.

وكشف أيضا، أنه وحسب المعلومات المتوفرة من المستشفى فإن الوضعية الصحية للطالبة قد خرجت من مرحلة الخطر.