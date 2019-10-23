البليدة : شابان يعتديان جنسيا على قاصر لمدة 3 أيام بأولاد يعيش

أوقفت عناصر الدرك الوطني بأولاد يعيش في البليدة شخصين يبلغان من العمر 21-24 سنة تداولا على إغتصاب قاصر لمدة 3 أيام داخل كوخ.

وتعود حيثيات القضية حسب مصدر امني لنهاراونلاين إثرشكوى تقدم بها والد الضحية عن تعرض إبنته للإعتداء.

وهذا أثناء خروج الفتاة القاصر من منزلها والتي كانت على خلاف مع والدتها لتتعرف على شخصين كانا على متن دراجة نارية وسط مدينة البليدة.

أين عرضوا عليها ايصالها إلى المنزل ليغيروا وجهتهم إلى كوخ بأحد البساتين المجاورة وبعد اقتنائهم لكمية من الخمور لإحتسائها بحلول الليل.

وبعد ان قدموا للضحية كأس من العصير فقدت الوعي ليتناوبوا على اغتصابها، أين بقيت محتجزة لمدة ثلاثة أيام لتتمكن من الفرار والعودة إلى المنزل.

بعد تلقي الشكوى وتكثيف عنصر الإستعلامات والتحري تم التوصل إلى الجناة مكنت من إلقاء القبض على المشتبه فيهما.

ليتم توقيفهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق ،تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.