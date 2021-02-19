البليدة: شاب ينجو من الموت بعد الإعتداء عليه بسيف في بوفاريك

تعرض شاب يبلغ من العمر 19 سنة بحي بريان الكائن وسط مدينة بوفاريك بولاية البليدة إلى إعتداء بالسلاح الأبيض.

وقد تسبب الإعتداء في جروح بليغة مست مختلف أنحاء جسمه.

وحسب شهود عيان “للنهار اولاين”، فإن المتهم البالغ من العمر 25 سنة معروف بسلوكياته السيئة ببوفاريك اعترض سبيل الضحية.

وقام باستفزازه وهذا ما لم يقبله الضحية ،قبل أن يشهر سيف في وجهه ويعتدي عليه أمام دهشة المارة.

الضحية سقط أرضا مغمى عليه وتم نقله من طرف المواطنين إلى مصلحة الاستعجالات فروجة لتلقي العلاج اللازم.

كما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد هوية الجاني وسبب الاعتداء عليه.