البليدة: شرارة كهربائية تتسبب في إندلاع حريق بمحرك قطار

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البليدة: شرارة كهربائية تتسبب في إندلاع حريق بمحرك قطار
بقلم وافي مهاجري

تسببت شرارة كهربائية بمحطة بني مراد في البليدة إلى حريق على مستوى المحرك القطار السريع القادم من العاصمة باتجاه وهران ، وتم اخماد النار دون تسجيل أي إصابات وسط الركاب.


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