البليدة: شرارة كهربائية تتسبب في إندلاع حريق بمحرك قطار
تسببت شرارة كهربائية بمحطة بني مراد في البليدة إلى حريق على مستوى المحرك القطار السريع القادم من العاصمة باتجاه وهران ، وتم اخماد النار دون تسجيل أي إصابات وسط الركاب.
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تسببت شرارة كهربائية بمحطة بني مراد في البليدة إلى حريق على مستوى المحرك القطار السريع القادم من العاصمة باتجاه وهران ، وتم اخماد النار دون…
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طالبت النيابة لدى محكمة الجنايات ببسكرة إعدام جميع المتهمين في قضية قتل الفتاة الجامعية "عبير" بعض اعتراف المتهم الرئيسي في القضية أمام المحكمة.
وأكد ممثل النيابة…
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تعرف أشغال الطريق الوطني رقم 28 الرابط بين ولايتي باتنة والمسيلة، سرعة في وتيرة الأشغال، حيث بلغت نسبتها حوالي 50 بالمئة.
الشطر الذي يبدأ من النقطة…
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