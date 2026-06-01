البليدة: شل نشاط شبكة لترويج المؤثرات العقلية

تمكنت كل من مصالح الأمن الحضري الأول سيدي حماد بأمن دائرة مفتاح و فرقة البحث والتدخل (BRI) بأمن ولاية البليدة من تفكيك شبكة إجرامية. مختصة في ترويج المؤثرات العقلية. وتوقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم مع ضبط أزيد من 27 ألف كبسولة مخدرات مهلوسة.

وجاءت العملية إثر معلومات تفيد بوجود مخطط إجرامي لترويج كمية من المؤثرات العقلية على مستوى مدينة مفتاح. أين أسفرت التحريات الأمنية مدعومة بعملية تدخل ميداني عن ضبط 27.279 كبسولة من المؤثرات العقلية وتوقيف أفراد الشبكة .

وكشفت التحقيقات المعمقة، عن لجوء المشتبه فيهم إلى أسلوب تمويهي تمثل في إستعمال سيارتي إسعاف خاصة في نقل هذه السموم بغرض التضليل. و تفادي لفت الإنتباه، ليتم توقيفهما و حجزهما ضمن القضية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة الأربعاء عن قضية حيازة المؤثرات العقلية. قصد البيع والتخزين والنقل والتسليم بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

