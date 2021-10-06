البليدة: صرخة والدين لفصل التوأمين..الطفلتين تعانيان من الفقر وأب شبه بطال
بقلم قناة النهار
البليدة: صرخة والدين لفصل التوأمين..الطفلتين تعانيان من الفقر وأب شبه بطال
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