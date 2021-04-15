البليدة: ضخ 120 طن من البطاطا في سوق الجملة لبوقرة.. ومتابعات قضائية ضد المحتكرين

شرعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية البليدة بالتنسيق مع مديرية التجارة في ضخ كميات هامة من البطاطا.

وقال مدير التجارة جمال عباد، أن كمية البطاطا قدرت بأكثر من 120 طن، وتم الشروع في صبها بداية من أول أمس الثلاثاء.

وأضاف عباد، أن العملية ستجري على مدار 3 أيام، خاصة بعدما تم ضخ أول أمس 77 طن من البطاطا الجديدة.

كما تم أمس ضخ 44 طن أخرى، مضيفا أن العملية ستتواصل اليوم الخميس بضخ قرابة الـ 30 طن من البطاطا.

وأوضح ذات المتحدث، أن العملية هدفها إعادة توازن السوق وضبط وخفض الأسعار، لاسيما بعد الارتفاع الكبير الذي عرفته الأيام الأخيرة واليومين الأولين للشهر الفضيل.

كما تسعى هذه العملية التي استهدفت سوق الجملة لبوقرة، إلى خفض أسعار هذا المنتوج بسوق الجملة، وأسواق التجزئة.

وأفاد مدير التجارة، أنه سيتم اللجوء إلى عمليات حجز واخضاع المضاربين من التجار خلال اليومين القادمين إلى إجراءات عقابية.

وأوضح في ذات السياق، أن الإجراءات العقابية ستصل إلى حد المتابعة القضائية للقضاء على الإحتكار والمضاربة في الأسعار.

من جهة أخرى، كشف ذات المسؤول عن فتح نقطة بيع المواد الغذائية لنادي الفروسية،اليوم الخميس، لتمكين المواطنين من اقتناء مختلف هذه المواد “خضر وفواكه وبقوليات وعجائن ولحوم وبيض” بأسعار تنافسية.