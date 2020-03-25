البليدة.. ضمان الحد الأدنى للخدمة عبر مكاتب البريد

ستضمن مؤسسة بريد الجزائر الحد الأدنى للخدمة عبر مكاتبها البريدية الموزعة عبر تراب ولاية البليدة.

كشفت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الأربعاء في بيان لها، أنها ستضمن الحد الأدنى للخدمة لمكاتب البريد الموزعة بولاية البليدة، بعد فرض الحجر الصحي الكامل عليها.

وأضافت المؤسسة أنه “تحسبا للوضعية الاستثنائية التي تعيشعها البليدة، قررت مصالح بريد الجزائر فتح المكاتب البريدية الموزعة عبر 13 بلدية بهدف ضمان الحد الأدنى من الخدمات ومرافقة زبائنها في ظل هذا الظرف.

ويتعلق الأمر بكل من المكاتب الموزعة عبر كل من بلديات بوقرة ومفتاح والأربعاء وبوعينان.

بالإضافة إلى بوفاريك بحي الملعب وواد العلايق، وأولاد يعيش وبني مراد وكذا المكتب البريدي بباب الرحبة ببلدية البليدة وبوعرفة والشفة والعفرون وموزاية.

كما أكدت مؤسسة بريد الجزائر، أنه سيتم تدعيم هذه المكاتب بالمكتب البريدي المتنقل الذي سيجوب مختلف أحياء الولاية.