البليدة: عامان حبسا نافذا لمير بن خليل لتورطه في قضايا فساد

أدانت محكمة الأربعاء رئيس المجلس الشعبي البلدي ببن خليل ولاية البليدة بعامين سجنا نافذا في قضايا تتعلق بالفساد.

ومن بين القضايا إبرام صفقات بغير وجه حق ومنح مزايا، كما أدانت ذات المحكمة المقاول بعام حبسا نافذا.

وحسب مصدر موثوق “للنهار اولاين”، فإن القضية جاءت بعد أن قامت عناصر فرقة المالية واقتصادية والمالية بفتح معمق.

وذلك حول منح مقاول صفقة تعبيد الطريق وإنجاز قنوات الصرف الصحي دون المرور على الإجراءات القانونية.

مما أدى إلى إدانته بعامين حبسا نافذا، للإشارة فإن ذات المسؤول المدعو (ه.ش) قد تمت إدانته بعام حبس نافذة من طرف محكمة مجلس قضاء البليدة العام الماضي في قضية مماثلة ، كما يوجه هذا الأخير عدة قضايا تتعلق بالفساد لا تزال مصالح الأمن تحقق فيها لحد الساعة .