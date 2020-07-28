البليدة.. عام حبسا نافذا لشخص بتهمة إهانة موظف في العيادة المتعددة الخدمات ببوقرة

أصدرت محكمة بوفاريك في البليدة، حكما يقضي بعقوبة عام حبسا نافذا، وغرامة مالية، لشخص أحدث ضوضاء في العيادة المتعددة الخدمات ببوقرة وهو في حالة سكر.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة، فإنه وبتاريخ 25 جويلية الجاري، حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا، تلقت مصالح أمن دائرة بوقرة في البليدة، مكالمة هاتفية من العيادة المتعددة الخدمات ببوقرة.

وجاء في المكالمة، أن أحد الأشخاص وهو في حالة سكر جد متقدمة، أحدث ضوضاء عارمة بالعيادة المذكورة، متبوعة بعبارات السب والشتم.

ليتم توقيف المشتبه فيه، وتقديمه أمام النيابة بتاريخ 27 جويلية، وتمت متابعته بموجب اجراءات المثول الفوري، من أجل جنحة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه ومخالفة السكر العلني السافر.

وبعد محاكمة المعني في نفس اليوم، صدر ضده حكما يقضي بمعاقبه بعام حبس نافذ و100.000 دج، مع اصدار أمر بإيداعه في الجلسة.