البليدة: عام حبس نافذة لفتاة بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة البكالوريا

أدانت محكمة بوفاريك فتاة بسنة حبسا نافذة و غرامة مالية قدرت بـ 50 ألف دينار جزائري مع مصادرة المحجوز بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة الإمتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الإتصال عن بعد.

وجاء في بيان المحكمة أنه عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية و في إطار تأمين سير إمتحانات البكالوريا قد تم متابعة المدعوة “ب.ي” عن طريق إجراءات المثول الفوري لأجل جنحة المساس بنزاهة الإمتحان والقيام بنشر مواضيع و أجوبة الإمتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الإتصال

وأضاف نفس المصدر أنه بعد محاكمة المتهمة صدر حكم قضى بإدانة المدعوة “ب.ي” بالجرم المنسوب إليها وعقابا لها حكم عليها بعام بعام حبس نافذ و50 ألف دج غرامة مع مصادرة المحجوزات.