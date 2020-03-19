البليدة.. عمال “متيجة نظافة” في إضراب بسبب كورونا

نظّم عمال “متيجة نظافة” بولاية البليدة، وقفة إحتجاجية أمام مقر الولاية، مطالبين بتوفير وسائل الحماية والوقاية اللازمين إداء مهامهم.

وهذا في ظل إفتقار العمال لأدنى شروط العمل المعمول بها في هذا الظرف من كمامات وقفازات ونحوها.

حيث إحتج المعنيون على الأوضاع المزرية، رافضين مواصلة العمل، في ظل عدم تحسين ظروف عملهم، والتي وصفوها بالخطيرة، خاصة مع انتشار وباء فيروس كورونا في هذه الأيام، والذي مسّ بشكل كبير ولاية البليد،ة من خلال الإحصائيات المسجلة، بينما هم يعرضون أنفسهم لكل أنواع الخطر، من دون أن تكون لديهم أدوات الوقاية والحماية.

وأثار المحتجون في السياق ذاته، بأنّهم أصبحوا يقتنون الكمامات ومواد التطهير من جيوبهم، في ظل عدم تحرك الوصاية، لتوفير وسائل وأدوات الحماية والسلامة، مما جعلهم يخافون على صحتهم ونقل العدوى إليهم وإلى عائلاتهم، حيث جدد المحتجون تدخلهم بتوفير كل شروط الوقاية والنظافة من ألبسىة وقائية وقفازات وكمامات لأجل العمل بأريحية.