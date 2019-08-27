البليدة : عملية البحث متواصلة عن مفقودين بغابة جبل الضاية

أخبار الجزائر
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البليدة : عملية البحث متواصلة عن مفقودين بغابة جبل الضاية
بقلم م .فيصل

لاتزال عملية البحث متواصلة من طرف أعوان الحماية المدنية عن مفقودين بمنطقة جبل الضاية ببلدية عين الرمانة بالبليدة.

وحسب ذات المصالح فإن عملية البحث إنطلقت على الساعة 16 سا و56د من مساء اليوم سائحين إثنين تائهين بغابة جبل الضاية.

وأضاف ذات المصدر ان المفقودان كانا على متن سيارتهما وركناها قرب بـحيرة الضاية.

كما أن أحد المفقودين أصيب بكسر بعدما انزلق في منحدر بعد رحلة سير على الأقدام لمدة ساعتين.

وتدعمت وحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية بفرق التدخل في الأماكن الوعرة ووحدة وادي جر من أجل العثور عليهما.


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