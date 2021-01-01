البليدة.. عملية تسهيل عودة العائلات العالقة بأعالي جبال الشريعة متواصلة

تواصل مصالح الحماية المدنية، حاليا العمل على تسهيل عودة العائلات العالقة داخل مركباتها بأعالي جبال الشريعة بالبليدة إلى منازلهم.

وذلك رفقة عناصر الجيش الوطني الشعبي و مصالح الأشغال العمومية، حسب بيان مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة.

وقد تم تنصيب 3 فرق للحماية المدنية للتغطية الصحية و المرافقة بكل من، تاباينت على مستوى الطريق الرابط بين الشريعة وبلدية بوعينان،

وسط مرتفعات الشريعة، ووادي الأبرار على مستوى الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين الشريعة و البليدة، يضيف البيان.

ومن جهة أخرى، تم تسجيل انحراف سيارة سياحية بمنطقة تافرانت على الطريق الرابط بين الشريعة و بوعينان.

وخلف هذا الحادث إصابة اثنين بجروح طفيفة، تم إسعافهما في عين المكان و إعادة المركبة لمسارها.