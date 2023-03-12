البليدة.. غلق الطريق السيار على مستوى وادي جر في كلا الاتجاهين 

أعلنت قيادة الدرك الوطني، قبل قليل، عن غلق الطريق السيار على مستوى وادي جر بإقليم ولاية البليدة.

وحسب بيان الدرك الوطني على صفحة “طريقي”، فإن الطريق السيار مغلق في كلا الاتجاهين على مستوى مقطع وادي جر.

وكشف ذات البيان، عن تحويل حركة المرور بالنسبة للمتوجهين من العاصمة نحو وهران إلى الطريق الوطني رقم 4 عبر محوّل العفرون.

كما سيتم تحويل حركة المرور بالنسبة للمتوجهين من عين الدفلى نحو العاصمة عبر الطريق الوطني رقم 4 عبر محوّل بومدفع.