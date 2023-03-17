البليدة: غلق شطر من الطريق السيار شمال جنوب على الساعة الواحدة

سيتم غلق الطريق السيار شمال- جنوب في شطره الرابط بين محول “سيدي المدني” بولاية البليدة و”حوش مسعودي” بالمدية، إبتداء من الساعة الواحدة زوالا اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك، بسبب إجراء تمرين حول كيفية التدخل أثناء إنسداد نفقي حسبما علم من مصالح الدرك الوطني.

وسيتم غلق شطر من الطريق السيار شمال-جنوب اليوم إبتداء من الساعة الواحدة زوالا. لتنفيذ تمرين التدخل أثناء إنسداد نفق الحمدانية الواقع على طول هذا الطريق بسبب إفتراض وقوع حادث مروري.

وسيشارك في تنفيذ هذا التمرين المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لكل من ولايتي البليدة والمدية. ومديريتي الحماية المدنية والأشغال العمومية .بالإضافة إلى الجزائرية للطرق السيارة و شركة نفطال.

واضاف البيان، أنه سيتم تحويل حركة المرور خلال هذا الوقت نحو الطريق الوطني رقم 1. من محول حوش مسعودي (المدية) إلى غاية محول سيدي المدني (البليدة) مرورا بالحمدانية.