البليدة: غلق مؤقت لشطر من الطريق الوطني رقم 29 بعمروصة في بوعينان بداية من الغد

أعلنت دائرة بوعينان عن الغلق المؤقت لشطر من الطريق الوطني رقم29 بوسط حي عمروصة ببلدية بوعينان شرق ولاية البليدة. وذلك أمام حركة المرور ابتداء من يوم غد الأحد ولمدة شهر.

وفي تصريح لـ لوأج قال رئيس دائرة بوعينان الشيخ زرقاط، أن غلق شطر من الطريق الوطني رقم29. بوسط حي عمروصة بلدية بوعينان بشكل مؤقت. بسبب أشغال إعادة تهيئة وتأهيل.

وجاء هذا القرار من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوعينان مؤرخ في 30 مارس الماضي (يوم الخميس الفراط.)

وفقا لذات المسؤول قرار غلق الطريق لمدة شهر اتخذ للسماح للمؤسسة المكلفة بالأشغال بمباشرة عمل التهيئة ابتداء من يوم غد الاحد. بسبب الأشغال يعرف حالة من التدهور تستدعي التأهيل.

وتابع الشيخ زرقاط انه سيتم تحويل حركة سير المركبات من مفترق طرق وكالة الجزائرية للمياه مرورا بكل من القرية الاشتراكية 17 جوان وحي 5000 سكن عدل الورود وحي 3100 مسكن عدل وحي 2600 مسكن عدل.