البليدة..غلق مكتبين بريديين بعد إصابة عدد من موظفيهما بكورونا

قررت مديرية البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بولاية البليدة، غلق مكتبين بريدين عقب “التأكد من إصابة عدد من موظفيهما بفيروس كوفيد-19 “.

ويأتي هذا القرار كإجراء احترازي للحد من تفشي هذا الفيروس المعدي، وحفاظا أيضا على سلامة الزبائن.

وأوضح مدير هذه الهيئة العمومية، أن الأمر يتعلق بالمكتب البريدي بباب الرحبة وسط مدينة البليدة، و آخر ببلدية بني مراد.

هذا، وقد تم إخضاع جميع العاملين بهذين المكتبين البريدين للتحاليل الطبيبة للتأكد من إصابتهم بالعدوى من عدمها، حماية لهم و لزبائن بريد الجزائر، يضيف ذات المسؤول.

كما سخرت المديرية مكتب بريدي متنقل لتعويض هذين المكتبين و سيواصل تقديم الخدمات البريدية إلى غاية إعادة فتحهما الذي سيكون بعد ظهور التحاليل الطبية الخاصة بموظفيهما.

وفي إطار التدابير الوقائية التي من شأنها منع تفشي الجائحة، قامت مصالح الحماية المدنية بتعقيم جميع المكاتب البريدية الموزعة عبر تراب الولاية البالغ عددها 81 مكتبا.