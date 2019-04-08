البليدة : فتح تحقيق في اختفاء غامض لجهاز كمبيوتر من داخل مقر بلدية أولاد يعيش

فتحت مصالح الأمن الحضري، لـحي “1024”، بأولاد يعيش، في البليدة، تحقيقا في اختفاء غامض لجهاز كمبيوتر، من مقر البلدية.

وحسبما علمت “النهار” من مصدر موثوق، فقد تمت سرقة الكمبيوتر، من داخل مقر بلدية أولاد يعيش، وبالضبط من مكتب ميزانية.

وحسب ذات المصدر ، فإن الجهاز، يحتوي على معلومات حول ميزانية البلدية.

تتعلق هذه المعلومات، بالعهدة السابقة، ومعاملات المالية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2018.

كما علمت “النهار”، من ذات المصدر، أنّ فرضية السرقة تبقى ضعيفة، خاصة وأنه لم يتم تسجيل أي آثار كسر للباب، بمكتب الميزانة.

وأن حجم الجهاز صغير، ويمكن سرقته من طرف أي موظف، داخل حقيبة يدوية.

مصالح الأمن قامت بالتحقيق مع عدد من الموظفين، للوصول إلى الحقيقة.

من جهته رئيس البلدية، مصطفى دربال، كشف للنهار، أنه فور اختفاء الجهاز، قام بتبليغ مصالح الأمن بالحادثة.

وأضاف دربال، أن التحقيق لا يزال متواصلا، لكشف من له مصلحة، في سرقة هذا الجهاز.