البليدة.. فلاح يطلق النار على شاب بالشفة ويصيبه بجروح خطيرة

أفاد مصدر أمني موثوق لـ”نهار أولاين” أنّ عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشفة، ولاية البليدة، أوقفت شخصًا يُناهز 47 سنة.

وتقول مصادرنا أنّ الشخص الموقف، اليوم الأحد، فلاح، متهم بمحاولة القتل العمدي بواسطة سلاح ناري.

وتعود حيثيات القضية حسب لتلقي ذات المصالح إتصال هاتفي من طرف مستشفى فرانس فانون يخبرهم عن تلقي مصالحهم لشخص مصاب على مستوى الرأس والرجل بجروح خطيرة.

على إثر ذلك تم تشكيل دورية والتنقل لعين المكان أين إتضح بأنّ الضحية مصاب بلطقات نارية.

وبعد التحقيق تم تحديد هوية المشتبه فيه وهو صاحب مزرعة فلاحية بمنطقة الشفة الواقعة غرب الولاية.

وصرّح الضحية أنّه تعرض لطلقات نارية من طرف صاحب المزرعة عندما كان متواجد أمام منزل المشتبه فيه في ساعة متأخرة من الليل.

أين حدثت بينهما مناوشات كلامية عن سبب تواجده بالقرب من منزل المشتبه فيه إنتهت بإطلاق النار على الضحية.

وعقب التحقيق معه تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، أين تم إيداعه بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة.