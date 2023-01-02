البليدة: قافلة تضامنية بـ 35 طنا لفائدة أيتام وأرامل الولايات الداخلية والجنوب

إنطلقت أمس الأحد من ولاية البليدة قافلة تضامنية محملة بنحو 35 طنا من المساعدات لفائدة الأيتام والأرامل. القاطنين بعدد من الولايات الداخلية والجنوبية بمبادرة من جمعية كافل اليتيم الخيرية.

وأوضح طارق لطرش المتحدث باسم الجمعية، أن هذه المبادرة تندرج في إطار حملة “القلوب الدافئة” في طبعتها السادسة تحت شعار “تضامن بلا حدود”. حيث تستهدف هذه القافلة التضامنية التي انطلقت من البليدة مناطق الظل المتواجدة بعشرة ولايات داخلية وجنوبية. وتقديم المساعدة لأزيد من ألفي عائلة تضم أكثر من خمسة آلاف يتيم.

ومن بين هذه الولايات عين الدفلى وتسمسيلت والمدية والبيض، إلى جانب الولايات الحدودية كسوق أهراس وتبسة. بالإضافة كذلك إلى تخصيص جزء من المساعدات لفائدة الأرامل والأيتام القاطنين بعمق الجنوب الجزائري كتندوف وبشار وأدرار وتيميمون. بالإضافة كذلك إلى تمنراست والمنيعة وعين صالح.

كما تتمثل هذه المساعدات في أفرشة وأغطية وأجهزة كهرو منزلية كالمدفئات. خاصة مع تزامن هذه المبادرة التضامنية مع فصل الشتاء. بالإضافة إلى مواد غذائية ومستلزمات طبية وألبسة وأحذية شتوية وكتب للمطالعة وحتى ألعاب الأطفال.

وأضاف لطرش أنه سيرافق هذه القافلة التضامنية مجموعة من المتطوعين للمشاركة في عمليات توزيع هذه المساعدات بالتنسيق مع الجمعيات الراعية للأيتام بهذه الولايات، لافتا إلى أن هذه المبادرة حظيت بدعم المحسنين والمؤسسات الخاصة والعمومية.

وترمي هذه المبادرة التضامنية المندرجة في إطار النشاطات التي تنظمها الجمعية تكريسا لقيم التضامن بين أبناء الوطن. لرفع الغبن عن العائلات المحتاجة من أرامل وأيتام وتوفير مختلف المستلزمات التي يحتاجونها.

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