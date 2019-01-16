البليدة.. قافلة تضامنية من سكان شمال إلى سكان جنوب

نظمت مجموعة من طلبة الجامعيين “دير الخير وانساه” تحت شعار حملة ترحم بولاية البليدة قافلة تضامنية لسكان الشمال مع سكان الجنوب بولاية ورقلة.

من أجل تقديم العون للعائلات الفقيرة وذوي الدخل الضعيف ل 10 بلديات بورقلة على غرار بلدية الرويسات والعالية و موسى والبرمة وعين البيضاء و بن ناصر وغيرها من بلديات التي تضم مداشر وقرى.

القافلة التي انطلقت من بلدية قرواو الواقعة شرق ولاية البليدة باتجاه ولاية ورقلة والتي تضم مواد غذائية عامة وافرشة واغطية والعاب أطفال وحلويات والتي تقدر قمتها المالية ب80 مليون سنتيم جاءت من خلال جمع تبرعات من المواطنين وأرباب المال لمساعدة الفقراء بولاية ورقلة.

حيث ستستفيد منها أكثر من 100 عائلة فقيرة بجنوب.