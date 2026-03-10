البليدة.. قتيل وجريحان في اصطدام تسلسلي لـ3 سيارات

لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران بجروح، إثر حادث مرور مميت وقع بالطريق السيار شرق-غرب، على مستوى محول العفرون في اتجاه ولاية البليدة.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني، عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي”، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، بلدية ودائرة العفرون.

وتمثل الحادث في اصطدام تسلسلي بين 3 سيارات، ما خلّف وفاة شخص في عين المكان، فيما أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة الخطورة.

وفور وقوع الحادث، تنقلت عناصر سرية أمن الطرقات التابعة للدرك الوطني بالبليدة إلى موقع الحادث، حيث باشرت الإجراءات اللازمة، كما عملت على تنظيم وتسهيل حركة المرور بالطريق السيار.