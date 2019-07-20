البليدة: قتيل و30 جريح وإغماءات أثناء الإحتفال بتتويج منتخب الخضر

تحولت فرحة فوز المنتخب الوطني الجزائري، بكأس الإفريقية الثانية في تاريخ الجزائر، إلى ماتم، خلال الاحتفالات الهسترية من طرف الانصار بمختلف شوارع ومدن البليدة.

حيث لقي شاب يبلغ من العمر 23 سنة، حتفه، بعد اصطدام دراجته النارية بسيارة سياحية، أثناء مناورة خطيرة ببلدية اولاديعيش.

كما أصيب شخص آخر بجروح خطيرة في نفس الحادث.

حيث تم نقل جثة الضحية، من طرف عناصر الحماية المدنية بالبليدة، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرنس فانون بالبليدة.

ونقل المصاب إلى مصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى.

كما أصيب 30 شخص بإصابات مختلفة، إثنين منهم اصابتهما جدو خطيرة، 18 منهم، اصيبو داخل مركب الرياضي “مصطفى تشاكر” بعد تسجيل هدف “بونجاح”.

حيث حاول البعض، القفز إلى أرضية الميدان من شدة الفرحة.

فيما اصيب العشرات باغماءات في الدقائق الأخيرة، ومباشرة بعد نهاية اللقاء.

كما تم تسجيل إصابة 12 شخص آخر أثناء الإحتفالات، باستعمال الدراجات النارية، خلال مناورات خطيرة بشوارع البليدة.