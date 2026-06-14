البليدة.. قتيل و5 جرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة سياحية

وقع حادث مرور تسلسلي، تمثل في اصطدام بين شاحنتين وسيارة سياحية، بالطريق السيار شرق-غرب، بمحور بني تامو بـ البليدة.

وخلّف الحادث وفاة شخص واحد بعين المكان، وإصابة خمسة آخرين، من بينهم أربعة في حالة صدمة.

وتدخلت مصالح الإسعاف على الفور، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، قبل إجلائهم نحو المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم تحويل جثة الضحية المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرانتز فانون.