البليدة: قطاع التربية يتعزز بمنشآت تربوية جديدة بداية من الدخول المدرسي القادم

سيتعزز قطاع التربية بولاية البليدة بمناسبة الدخول المدرسي المقبل 2020-2021 بـ23 مجمع مدرسي في الطور الابتدائي و 33 قسم توسعة منها 12 مجمع بالمواقع السكنية التابعة لوكالة عدل.

موازة مع المشاريع السكنية و 11 من تمويل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية ،بالإضافة الى عملية ترميم 33 مدرسة ابتدائية.

وفما يخص الطور الثانوي سيستلم القطاع على الخصوص 4 ثانويات،اثنان منها بالمواقع السكنية التابعة لوكالة عدل وكذا 10 متوسطات،7 بالمواقع السكنية التابعة لوكالة عدل.

بينما المطاعم المدرسية المرتقبة تسليمها للموسم الدراسي المقبل سيستفيد قطاع التربية بهذه الولاية بـ04 مطاعم، ويضاف الى ذلك التجهيزات التي ستتكفل بها كل من مديرية التربية و مديرية التجهيزات العمومية.

و في هذا الإطار اسديت تعليمات لمسؤولي الطاقة والموارد المائية لربط هذه المنشات الجديدة بشبكة الكهرباء والغاز وشبكة المياه الصالحة للشرب قبل الدخول المدرسي