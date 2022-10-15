البليدة: قوات المغاوير توقف 30 شخصا في أكبر عملية مداهمة بموزاية

تمكن عناصر فرقة مغاوير الدرك الوطني أو ما يعرف بـ “دي أس أي” وهي مجهزة بكل وسائل العصرية من الإطاحة بثلاثين شخصا في أكبر عملية مداهمة بحي موزاية بالبليدة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن قوات المغاوير قامت بالعملية تحت قيادة قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة. وفي ظرف 15 يوما من تنفيذ عملية اقتحام أحد أحياء مدينة موزاية بالبليدة بنجاح وبكل احترافية. كما تم تنفيذ العملية النوعية من خلال توقيف 30 شخصا كانو يقومون بالمتاجرة بالمخدرات وحمل أسلحة بيضاء لترهيب المواطنين. بالإضافة كذلك إلى حجز 100 مليون سنتيم من عائدات بيع المخدرات.

كما أبدى سكان حي لاكاف بصفة خاصة بموزاية بالبليدة إرتياحهم لتطهير بؤر الجريمة وتمشيط المنطقة بحثا عن زارعي الرعب في نفوس المواطنين.

وجاءت العملية الثانية بعد عملية حي 5 جويلية بالأربعاء شرق ولاية البليدة حرص مسؤولي الدولة وعلى رأسهم قائد الدرك الوطني على إعادة الأمن والأمان للأحياء التي كان المنحرفين يفرضون فيها قانون الغاب.

للإشارة فإن عناصر المفرزة الخاصة للتدخل للدرك “دي اس.أي”، أي ما يعرف بـ”مغاوير الدرك”، وهي وحدة صفوة عملياتية مختصة في التدخل الخاص ووجه من أوجه تطبيق القانون وفرضه. يوجه نشاطها أساسا لمكافحة أشكال الجريمة المنظمة واللصوصية وشل نشاط المجرمين الجد خطرين. فهي بهذا الشكل تتدخل في مختلف الظروف وعبر كامل التراب الوطني بأمر من قائد الدرك الوطني.

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