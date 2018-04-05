البليدة.. كاميرات مراقبة إضافية قبل نهاية السنة الجارية

سيتم تعزيز كاميرات المراقبة المنصبة على مستوى المقرات الأمنية والساحات العمومية وشوارع ولاية البليدة بحصة إضافية ستدخل حيز الخدمة نهاية السنة الجارية.

ويجري حاليا تنصيب هذه الكاميرات لتستكمل خلال السداسي الثاني من السنة الجارية على أن تدخل حيز الخدمة نهاية السنة الجارية.

وذلك بعدما تجاوزت نسبة تقدم الأشغال ال70 بالمائة شملت إلى غاية اليوم مقرات الأمن الحضري الستة الموزعة عبر عاصمة الولاية.

كما تم تنصيب الكاميرات على مستوى العديد من الساحات العمومية الموزعة عبر بلديات ودوائر الولاية، إلى جانب العديد من الطرقات والنقاط السوداء.

على غرار الطريق الرابط بين بلديتي أولاد يعيش و الصومعة والذي يشهد ازدحام مروري على مدار اليوم.

وكذا الطريق القديم الرابط بين دائرتي العفرون وبوفاريك.