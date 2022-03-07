البليدة: كلاب تهاجم طفلا وتنهش جسمه بالكامل بالعفرون
هاجمت كلاب مسعورة طفل يبلغ من العمر 12سنة أثناء توجهه من البيت إلى المدرسة، بحوش براوز التابع لبلدية العفرون غرب البليدة التي تبعد عن منزل بحوالي 4كلم.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تعرض الضحية إلى عضات من طرف الكلاب التي نهشت جسمه بالكامل لمدة ساعتين تقريبا. حيث لم يبقى من جسمه النحيل إلا الهيكل العظمي في حادثة تشبه افلام الرعب الأمريكية.
وحسب ذات المصدر التي أوردت الخبر، فإن الحادثة وقعت عند ابتعاد الطفل بـ 2 كلم عن منزلهم. حيث صادفته مجموعة من الكلاب متشردة الجائعة ،اين هاجمته وعند محاولته الفرار صادفته مجموعة أخرى.
كما تعرض إلى عضات سقط خلالها الطفل أرضا يصارع الموت. لتبدأ الكلاب المتوحشة في عضه ونهش جسمه النحيل. في وقت لم يستطع الدفاع عن نفسه أمام الكلاب المفترسة. وبعد ساعتين التهمته بالكامل في حادثة تعتبر الأولى من نوعها بالبليدة أمام صدمة الأهل والجيران و سكان منطقة. من جهتها مصالح الأمن فتحت تحقيقا معمقا في الحادث.
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شاب يقتل والدته الأستاذة خنقا ببني مراد في البليدة
كما اهتزت منذ شهر بلدية بني مراد، بولاية البليدة على جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها أستاذة لغة فرنسية متقاعدة.
وذلك على يد فلدت كبدها والبالغ من العمر 27سنة، والذي قام بضربها وخنقها حتى الموت داخل منزلها.
وحسب ذات المصدر، فإن المتهم الذي يعاني من ضغوطات نفسية، متعود على ضرب والدته ومعروف بسوء أخلاقه في وسط الحي. كما نزل خبر الجريمة كالصاعفة على أبناء المنطقة الذي لم يصدقوا ما حصل.
من جهتها مصالح الشرطة العلمية رفقة عناصر الأمن الحضري بالديار البحري توجهت إلى منزل الضحية.
والتي تم نقلها من طرف مصالح الحماية المدنية ببني مراد إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرنس قانون بالبليدة. كما فتحت مصالح تحقيقا لتحديد السبب الحقيقي لوفاة الأستاذة.