البليدة: كلاب تهاجم طفلا وتنهش جسمه بالكامل بالعفرون

هاجمت كلاب مسعورة طفل يبلغ من العمر 12سنة أثناء توجهه من البيت إلى المدرسة، بحوش براوز التابع لبلدية العفرون غرب البليدة التي تبعد عن منزل بحوالي 4كلم.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تعرض الضحية إلى عضات من طرف الكلاب التي نهشت جسمه بالكامل لمدة ساعتين تقريبا. حيث لم يبقى من جسمه النحيل إلا الهيكل العظمي في حادثة تشبه افلام الرعب الأمريكية.

وحسب ذات المصدر التي أوردت الخبر، فإن الحادثة وقعت عند ابتعاد الطفل بـ 2 كلم عن منزلهم. حيث صادفته مجموعة من الكلاب متشردة الجائعة ،اين هاجمته وعند محاولته الفرار صادفته مجموعة أخرى.

كما تعرض إلى عضات سقط خلالها الطفل أرضا يصارع الموت. لتبدأ الكلاب المتوحشة في عضه ونهش جسمه النحيل. في وقت لم يستطع الدفاع عن نفسه أمام الكلاب المفترسة. وبعد ساعتين التهمته بالكامل في حادثة تعتبر الأولى من نوعها بالبليدة أمام صدمة الأهل والجيران و سكان منطقة. من جهتها مصالح الأمن فتحت تحقيقا معمقا في الحادث.

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