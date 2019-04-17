البليدة: كلاب ضالة تلاحق كهلا وتتسبب في سقوطه داخل حفرة بعمق 3 أمتار

تعرض كهل يبلغ من العمر 43 سنة بحي بن عاشور ولاية البليدة، إلى إصابات متعددة جراء سقوطه داخل حفرة.

وحدث ذلك أثناء قيام مؤسسة الجزائرية للمياه بأشغال ربط الشبكة الرئيسية للمياه، بشبكة أخرى جديدة بحي بن عاشور بالبليدة.

وحسب مصادر مؤكدة فإن الضحية كان يمشي على مستوى الطريق الوطني رقم 29، الرابط بين بلديتي البليدة واولاديعيش،

قبل أن تهاجمه مجموعة كلاب متشردة، أين حاول الضحية تفاديها والهروب منها فوجد نفسه داخل حفرة، بعرض 5أمتار وعمق 3أمتار.

وأصيب المعني جراء ذلك بعدة جروح، حيث تنقلت مصالح الحماية المدنية بأولا ديعيش، لعين المكان، وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب

وبعد ذلك تم نقله إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى فرانس فانون بالبليدة.