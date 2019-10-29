البليدة : لقاء تحسيسي حول سرطان الثدي لفائدة موظفات الشرطة ببني مراد

نظمت المصلحة الولائية للصحة و النشاط الاجتماعي و الرياضات التابعة لامن ولاية البليدة على مستوى الوحدة 101 لحفظ النظام ببني مراد البليدة، لقاء تحسيسي حول سرطان الثدي.

وهذا بالتنسيق مع مصلحة مكافحة السرطان للمستشفى الجامعي “فرانتز فانون” بالبليدة، و جمعية البدر لمكافحة السرطان.

لفائدة موظفات الشرطة من مختلف الرتب التابعات لأمن ولاية البليدة والمصالح الجهوية.

حيث تم إلقاء مداخلات من طرف أطباء أخصائيين في أمراض السرطان وأطباء نفسانيين، تم من خلالها الكشف عن أبرز الأعراض الأولية لمرض سرطان الثدي.

وطرق اكتشافه بطريقة ذاتية الى جانب تقديم توجيهات و نصائح لتفادي الوصول الى مراحل متقدمة من المرض.

كما اكدرئيس المصلحة الجهوية للصحة النشاط الإجتماعية والرياضات بالمجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.

من اجل المساهمة والمشاركة وتحسيس وتوعية قوات الشرطة ومستخدمي الأمن الوطني من خلال التعريف بهذا المرض الفتاك ، أعراضه.

وكذا طرق اكتشافه مع تقديم توجيهات ونصائح قصد الكشف المبكر لسرطان الثدي.